«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Чешская «Млада Болеслав», за которую выступает российский форвард Николай Комличенко, уступила румынскому «Стяуа» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылетела из турнира. Встреча проходила в Болеславе на стадионе «Адидас-Арена — Местски». Итоговый счёт матча — 1:0.
Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму арбитром время. На 90+1-й минуте победу своей команде принёс защитник Йонуц Панцыру. К тому времени хозяева уже играли в меньшинстве. На 76-й минуте с поля за повторное предупреждение был удалён Антонин Кржапка.
Комличенко участия в матче не принимал по причине травмы. Первая встреча команд завершилась без забитых мячей. В следующем круге Лиги Европы «Стяуа» сыграет с португальским «Гимарайншем».
- 15 августа 2019
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