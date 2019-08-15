«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы

Чешская «Млада Болеслав», за которую выступает российский форвард Николай Комличенко, уступила румынскому «Стяуа» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и вылетела из турнира. Встреча проходила в Болеславе на стадионе «Адидас-Арена — Местски». Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму арбитром время. На 90+1-й минуте победу своей команде принёс защитник Йонуц Панцыру. К тому времени хозяева уже играли в меньшинстве. На 76-й минуте с поля за повторное предупреждение был удалён Антонин Кржапка.

Комличенко участия в матче не принимал по причине травмы. Первая встреча команд завершилась без забитых мячей. В следующем круге Лиги Европы «Стяуа» сыграет с португальским «Гимарайншем».