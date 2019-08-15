БАТЭ и «Заря» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ принимал «Сараево». Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
Первый матч, состоявшийся в Боснии и Герцеговине, завершился в пользу команды из Беларуси — 2:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышел БАТЭ.
В другой встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская «Заря» принимала софийский ЦСКА. Матч прошёл в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу украинского клуба.
Первая встреча, состоявшаяся в Болгарии, завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла «Заря».
Посмотреть турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно на «Чемпионате».
- 15 августа 2019
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