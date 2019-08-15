Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

БАТЭ и «Заря» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

БАТЭ и «Заря» вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы БАТЭ принимал «Сараево». Встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Первый матч, состоявшийся в Боснии и Герцеговине, завершился в пользу команды из Беларуси — 2:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышел БАТЭ.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
0 : 0
Сараево
Сараево, Босния и Герцеговина

В другой встрече 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская «Заря» принимала софийский ЦСКА. Матч прошёл в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу украинского клуба.

Первая встреча, состоявшаяся в Болгарии, завершилась со счётом 1:1. Таким образом, в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы вышла «Заря».

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Заря
Луганск, Украина
1 : 0
ЦСКА С
София, Болгария
1:0 – Русин – 90
Удаления: Русин, 90 – Турицов, 22

Посмотреть турнирную сетку квалификации Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Шюррле – топ! Пока только он
«Спартак» не может без приключений. Опять поиграл на нервах болельщиков.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент