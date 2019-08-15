Кононов: давайте отдадим должное «Туну», это очень хорошая команда

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды со счётом 2:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном» (3:2 — первая встреча).
«Давайте отдадим должное сопернику. Я говорил, что команда очень хорошая, подготовленная физически и тактически. Первый тайм был сложен, особенно первые минуты. Первый удар в створ, к сожалению, оказался голом в наши ворота. Но мы настроились на матч. Ребята в первом тайме передерживали мяч, но и плотность соперника была серьёзная. Мы не успевали к нашим фланговым игрокам, чтобы можно было с ними комбинировать. Во втором тайме мы уже были быстрее в этом компоненте и плотнее в единоборствах. Ну и доигрывали каждый эпизод.
Два эпизода с ошибками Жиго и Джикии? В первую очередь мы дали возможность игроку сделать передачу. Второе — не успели построиться в отборе. Это было и в первом тайме, когда выручил Максименко, и во втором. Атака по центу, и мы серьёзно разберём моменты, где мы допустили две очень грубые ошибки», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 15 августа 2019
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