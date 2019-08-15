Футболист-гей, от которого все отказывались, стал героем матча Лиги Европы

Румынский «Стяуа» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу своего защитника Ионата Пантиру, который в более молодом возрасте вёл видеочат для геев.
Гол 23-летнего футболиста оказался единственным в двухматчевом противостоянии команды с чешской «Младой Болеслав». Мяч был забит на 90+1-й минуте ответной встречи.
Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эмануэла Росу.
Интересно, что ранее от подписания Пантиру отказалось несколько клубов. Причиной такого решения послужило прошлое футболиста. «Стяуа» же этот факт вовсе не смутил, и этим летом клуб заплатил «Политехнике» за его трансфер € 200 тыс.
Для Пантиру этот гол стал первым в составе «Стяуа». До сегодняшней игры он провёл в составе команды 6 матчей, но результативными действиями не отметился.
- 15 августа 2019
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