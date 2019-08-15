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Футболист-гей, от которого все отказывались, стал героем матча Лиги Европы

Футболист-гей, от которого все отказывались, стал героем матча Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Румынский «Стяуа» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы благодаря голу своего защитника Ионата Пантиру, который в более молодом возрасте вёл видеочат для геев.

Гол 23-летнего футболиста оказался единственным в двухматчевом противостоянии команды с чешской «Младой Болеслав». Мяч был забит на 90+1-й минуте ответной встречи.

Видео можно посмотреть в «твиттере» журналиста Эмануэла Росу.

Интересно, что ранее от подписания Пантиру отказалось несколько клубов. Причиной такого решения послужило прошлое футболиста. «Стяуа» же этот факт вовсе не смутил, и этим летом клуб заплатил «Политехнике» за его трансфер € 200 тыс.

Для Пантиру этот гол стал первым в составе «Стяуа». До сегодняшней игры он провёл в составе команды 6 матчей, но результативными действиями не отметился.

«Млада Болеслав» Комличенко уступила «Стяуа» и вылетела из Лиги Европы
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