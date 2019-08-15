Тренер «Туна» Шнайдер: «Спартак» нас наказал и закономерно идёт дальше

Главный тренер «Туна» Марк Шнайдер прокомментировал поражение команды со счётом 1:2 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с московским «Спартаком». Швейцарцы вылетели из турнира по итогам двух встреч (2:3 — первый матч).

«Мы очень хорошо начали матч, гол нам в этом помог. Но дальше начали допускать непозволительное количество ошибок и терять мяч, а на таком уровне подобное не прощают. «Спартак» нас наказал. В конце мои игроки уже начали уставать. Тем не менее, считаю, мы провели неплохой матч.

Мы обращали внимание на слабые места соперника — я просил игроков осознанно нагружать фланги атаками. У нас было два отличных момента, когда проходили атаки по центру. Когда мы ехали в Москву, понимали, что у нас не будет моментов на 12-13 голов. Надо было эффективно использовать те шансы, которые мы создавали.

Наш голкипер действительно совершил несколько ошибок, но людям это свойственно. Несмотря на такой результат, мы не собираемся опускать голову. Как я уже раньше говорил, «Спартак» фаворит этой пары, и он закономерно идёт дальше.

В качестве поля для нас не было большой разницы. Она скорее заключалась в атмосфере — в Швейцарии всего один-два подобных стадиона, на которых царит что-то подобное. Это действительно очень высокий европейский уровень.

Уделяли ли внимание при подготовке Бакаеву? Нет, отдельно к нему мы не готовились. У Бакаева качественная левая нога. К сожалению, до первого матча мы этого не знали. Сегодня нам удалось его сдержать, а это значит, что была сделана качественная работа над ошибками», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.