Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу в ответном матче (2:1) 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

«Самое главное, что мы прошли дальше. Первые минуты нам не удались — понятно, что у «Туна» была задача забить первыми, и им это удалось. Нам — нет, мы не смогли сдержать их атаки. Затем мы стали играть более концентрированно – забили и создавали моменты. Не думаю, что это недонастрой: после Грозного мы обращали внимание на грубые ошибки, которые были сделаны в Швейцарии. Уровень их игроков чуть выше среднеевропейского. В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника. Если вспомнить первый матч, у них не было такой целостности на первых минутах. Мы обращали внимание, что команда строит игру через седьмого номера – он может отдать очень качественную передачу и взять игру на себя. К сожалению, мы эти два эпизода упустили. Не так быстро перестроились, как надо было. Уверен, мы учтём эти ошибки в следующих играх.

С Мирзовым я поговорил в перерыве. Зная его характер и то, как он может играть, дал ему возможность проявить себя. Если заметили, у нас каждый из нападающих, который играет на фланге, умеет обыгрывать один в один. Современный футбол строится на том, чтобы обыграть и обострить момент. Да, надо ещё работать над передачами, но он может это делать. Пока у него идёт адаптация, как и у других новых игроков.

Судьба Мельгарехо? Это вопрос не ко мне. Он не мечется между уходом и командой. У нас был серьёзный разговор, в котором мы нашли точки соприкосновения. Сейчас он своей работой показывает, как надо тренироваться, чтобы попадать в заявку", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.