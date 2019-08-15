Кононов: в костюме вы меня ещё увидите

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о предпочтениях в одежде.

«Стиль? Хочется и пошутить, и наоборот. Ранее говорил, что буду одеваться так, как мне удобно. Главное, чтобы было аккуратно и удобно. А в костюме вы меня ещё увидите», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года. Под его руководством красно-белые провели 27 матчей. На счету команды 13 побед, 6 ничьих и 8 поражений.

Ранее фанаты «Спартака» дали Кононову прозвище «Пиджак». После поражения (0:2) в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» болельщики развесили на трибунах пиджаки.