ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн.
Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси». В «Монако» он перешёл летом 2016 года. Трансфер обошёлся монегаскам в € 3 млн. За «Монако» хавбек провёл 18 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Вторую часть минувшего сезона марокканец провёл в аренде в «Сент-Этьене», в составе которого он отыграл 13 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2021 года.
В сборной Марокко полузащитник провёл 22 матча. В составе национальной команды результативными действиями не отметился.
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- 15 августа 2019
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