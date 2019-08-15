ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн.

Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси». В «Монако» он перешёл летом 2016 года. Трансфер обошёлся монегаскам в € 3 млн. За «Монако» хавбек провёл 18 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Вторую часть минувшего сезона марокканец провёл в аренде в «Сент-Этьене», в составе которого он отыграл 13 матчей, однако результативными действиями не отметился. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2021 года.

В сборной Марокко полузащитник провёл 22 матча. В составе национальной команды результативными действиями не отметился.