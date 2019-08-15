Понсе: не могу сказать, что доволен решением о дисквалификации на три матча

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать его на три матча за фол на вратаре столичного «Динамо» Антоне Шунине.

В первом тайме дерби в 4-м туре Российской Премьер-Лиги Понсе попытался дотянуться до мяча ногой, но вместо этого ударил Шунину в грудь. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Не обсуждаю решение о дисквалификации, хотя и не могу сказать, что им доволен. Но решение было принято, и его нужно уважать», — передаёт слова Понсе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Следующими соперниками «Спартака» в чемпионате России будут московский ЦСКА, самарские «Крылья Советов» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.