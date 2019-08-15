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Цорн — о дерби с ЦСКА: форма «Спартака» настраивает на оптимистичный лад

Цорн — о дерби с ЦСКА: форма «Спартака» настраивает на оптимистичный лад
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА.

«Будет ли встреча с ЦСКА определяющей? Это дерби, всегда важный матч, который мы хотим выиграть. Выделяем его, потому что к этой игре большое внимание: много фанатов, зрителей. Форма «Спартака» настраивает на оптимистичный лад. У нас есть Тилль, Ларссон, которые могут сыграть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

Дерби «Спартак» — ЦСКА соитоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 августа. Начало встречи — 20:00 мск.

«Армейцы», набрав 10 очков, занимают третье место в турнирной таблице российского первенства, красно-белые (8) — седьмое.

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