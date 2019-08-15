Цорн — о дерби с ЦСКА: форма «Спартака» настраивает на оптимистичный лад
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА.
«Будет ли встреча с ЦСКА определяющей? Это дерби, всегда важный матч, который мы хотим выиграть. Выделяем его, потому что к этой игре большое внимание: много фанатов, зрителей. Форма «Спартака» настраивает на оптимистичный лад. У нас есть Тилль, Ларссон, которые могут сыграть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Дерби «Спартак» — ЦСКА соитоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 19 августа. Начало встречи — 20:00 мск.
«Армейцы», набрав 10 очков, занимают третье место в турнирной таблице российского первенства, красно-белые (8) — седьмое.
Цорн: после пропущенного мяча сердечко не ёкнуло
- 15 августа 2019
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:01
-
23:00
-
22:50
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:25
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:04
-
21:56
-
21:54
-
21:54
-
21:35
-
21:29
-
21:14
-
21:12
-
21:03
-
20:56
-
20:43
-
20:33
-
20:23
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:35
Партнерский контент