Караваев — о возможном переходе в «Зенит»: никогда не говори никогда
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своём возможном переходе в «Зенит».
«Никогда не говори никогда, я не могу говорить об этом сейчас. Нет, я ни с кем не контактировал. Сейчас я нахожусь в „Витессе“, и я концентрируюсь на текущем сезоне. Я вполне могу остаться», — приводит слова Караваева Omroep Gelderland.
Караваев является воспитанником московского ЦСКА. За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт с клубом до лета 2021 года. В минувшем сезоне в составе «Витесса» футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.
«Зенит» готов заплатить за Караваева € 3 млн
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