«Зенит» готов заплатить за Караваева € 3 млн

Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Omroep Gelderland.

Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявляют заинтересованность в подписании 24-летнего игрока. За него они готовы заплатить € 3 млн.

Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.

Караваев поиграл за юношеские сборные России различных возрастов. На его счету 20 матчей в составе молодёжной сборной и 1 забитый мяч.