«Зенит» готов заплатить за Караваева € 3 млн
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Omroep Gelderland.
Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявляют заинтересованность в подписании 24-летнего игрока. За него они готовы заплатить € 3 млн.
Караваев является воспитанником ЦСКА. За свою карьеру защитник успел поиграть за такие клубы, как «Дукла», «Яблонец» и пражская «Спарта», откуда он в январе прошлого года перешёл в «Витесс», подписав контракт до лета 2021 года. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провёл 45 матчей. На его счету 1 забитый мяч и 8 результативных передач.
Караваев поиграл за юношеские сборные России различных возрастов. На его счету 20 матчей в составе молодёжной сборной и 1 забитый мяч.
Караваев отдал результативную передачу в матче «Витесс» — «Аякс»
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