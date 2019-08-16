«Базель» останется без ван Волфсвинкеля на полгода

У нападающего «Базеля» Рикки ван Волфсвинкеля была диагностирована аневризма сосудов головного мозга. Во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЛАСК (1:2) Рикки получил травму головы. Голландец был направлен на медицинское обследование, которое выявило аневризму.
«Я очень благодарен, что мою болезнь обнаружили. Обычно такой диагноз не могут поставить вовремя, и всё становится ясно, только когда происходит разрыв аневризмы.
Удар, приведший к травме, не связан с аневризмой. Она была уже давно, просто она не давала никаких симптомов. Я о ней не знал», – сказал в интервью пресс-службе «Базеля» ван Волфсвинкель.
Футболист пропустит не менее полугода, проходя лечение. Рикки ван Волфсвинкель является нападающим «Базеля» с 2017 года.
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