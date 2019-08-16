«Базель» останется без ван Волфсвинкеля на полгода

У нападающего «Базеля» Рикки ван Волфсвинкеля была диагностирована аневризма сосудов головного мозга. Во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЛАСК (1:2) Рикки получил травму головы. Голландец был направлен на медицинское обследование, которое выявило аневризму.



«Я очень благодарен, что мою болезнь обнаружили. Обычно такой диагноз не могут поставить вовремя, и всё становится ясно, только когда происходит разрыв аневризмы.



Удар, приведший к травме, не связан с аневризмой. Она была уже давно, просто она не давала никаких симптомов. Я о ней не знал», – сказал в интервью пресс-службе «Базеля» ван Волфсвинкель.



Футболист пропустит не менее полугода, проходя лечение. Рикки ван Волфсвинкель является нападающим «Базеля» с 2017 года.

«Олимпиакос» и «Црвена» вышли в плей-офф отбора ЛЧ, «Базель» и «Селтик» выбыли