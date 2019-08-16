Ловчев: «Спартаку» хватило запаса с «Туном», в следующей игре не хватит

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Спартака» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1).
«Вот с «Ахматом» команда произвела впечатление, что все давно играют вместе. Но смотрю игру с «Туном» — и убеждаюсь, что сегодня «Спартак» не может выиграть у соперника за счёт класса игроков. Хотя не только «Спартак» — любая российская команда. Чуть-чуть прессинга — и у «Спартака» не получается выйти из обороны. Сколько ошибок у Жиго, нет движения…
Раньше тренеров делили на демократов и тех, кто заставлял пахать игроков из-под палки. Неслучайно у нас в стране до сих пор вспоминают Бескова и Лобановского в футболе и Тарасова с Тихоновым в хоккее.
У Кононова не получается доводить свои взгляды на футбол и отдельным игрокам, и команде в целом. С «Туном» мы видели безобразный футбол в первом тайме. Хотя уровень футболистов «Спартака» не должен позволять такому сопернику поднимать голову. А когда игроки «Спартака» не выкладываются на 100 процентов, и случаются игры с АЕК, которые стоили места в «Спартаке» Диме Аленичеву. И сегодня могло бы то же самое случиться.
«Спартак» заиграл только во втором тайме. Хороши Бакаев и Шюррле. Про Понсе пока не знаю, что сказать. Ещенко даёт отобрать у себя мяч, Айртон проваливается, Джикия что-то не так сделал… Почему в «Спартаке» такие дыры в обороне и люди безобразно действуют и один в один против соперника, и коллективно?..
Да, с «Туном» запаса хватило, а в следующей игре — не хватит. Впереди ЦСКА — и «Спартак» вновь будет другим. Не думаю, что у игроков большая радость от своей игры с «Туном». Потому что команда играла не в силу своих игроков. Хотя, повторюсь, Шюррле и Бакаев были хороши», — написал Ловчев в «Телеграме».
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