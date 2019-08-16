Федун: дерби – это всегда интересно, как бой гладиаторов
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун не забегает вперёд в своих комментариях после победы «Спартака» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1).
«Выиграли – хорошо, проиграли – плохо. Что касается следующего соперника в Лиге Европы, то выиграть и проиграть можно кому угодно, что гадать? Посмотрим, что будет.
Посмотрим на команду в дерби. Все равно, в каком состоянии находится каждая команда. Дерби – это когда люди выходят на поле, как гладиаторы на бой, это всегда интересно для зрителя.
Игра Шюррле? Чемпион мира – это круто. Перспективы Бакаева в сборной России? Тренер сборной смотрел игру, это его задача, а не моя», – приводит слова Федуна Sport24.
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