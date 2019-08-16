В Казани может пройти Суперкубок Европы

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.



Официальная встреча прошла в Стамбуле, где 14 августа прошел матч за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, 5:4 пен).



Казать подала заявку на Суперкубок в 2022 или 2023 году. Другие претенденты – Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.



Казань может принять матч подобного уровня на одном из своих основных стадионов: «Казань-Арена» (четыре звезды) и Центральный стадион (три звезды). «Казань Арена» — футбольный стадион в городе Казани. Один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45 379 человек.

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