В Казани может пройти Суперкубок Европы
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с главой УЕФА Александером Чеферином. Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
Официальная встреча прошла в Стамбуле, где 14 августа прошел матч за Суперкубок Европы «Ливерпуль» — «Челси» (2:2, 5:4 пен).
Казать подала заявку на Суперкубок в 2022 или 2023 году. Другие претенденты – Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.
Казань может принять матч подобного уровня на одном из своих основных стадионов: «Казань-Арена» (четыре звезды) и Центральный стадион (три звезды). «Казань Арена» — футбольный стадион в городе Казани. Один из самых вместительных стадионов России, рассчитанный на 45 379 человек.
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