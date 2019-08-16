Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками
В предстоящее воскресенье, 18 августа, пройдёт очередное столичное дерби РПЛ. «Локомотив» впервые побывает в гостях у «Динамо» на обновленном стадионе. Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжелой игре, но намеревается победить.
«Дерби — это всегда тяжело, но мы едем за тремя очками. Понимаю, что легко нам точно не будет. Готовимся к сложному противостоянию. «Динамо» неплохо играло в последних матчах, но у этой команды много новых футболистов, и они только сыгрываются. Думаю, в будущем бело-голубые будут очень сильны», — приводят слова Рыбуся «Известия».
Всего за свою историю московские клубы встречались в противостояниях 60 раз. «Локомотив» выходил победителем 29 раз, тогда как «Динамо» лишь 15.
Шунин поддержит «Динамо» на трибуне во время матча с «Локомотивом»
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