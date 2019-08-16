Левченко раскритиковал назначение Михайличенко на пост тренера «Динамо» Киев
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что на место тренера киевского «Динамо» нужно найти иностранного специалиста, а не спортивного директора украинского клуба Алексея Михайличенко.
«А разве Михайличенко уже не увольняли с поста главного тренера «Динамо» в 2004 году? Или у него появились новые конспекты? Мне очень интересна логика выбора тренера в «Динамо». Может, кто объяснит? И почему не попробовать найти хорошего иностранного специалиста на это место?» – написал Левченко в «Твиттере».
Напомним, что Михайличенко уже был главным тренером киевского «Динамо» в 2002-2004 годах. Под его руководством киевляне дважды становились чемпионами Украины, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Стало известно, кто может возглавить киевское «Динамо»
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