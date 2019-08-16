Тарханов: если бы попался не «Вулверхэмптон», планировали бы выход в плей-офф

Главный тренер «Пюника» Александр Тарханов прокомментировал поражение команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Вулверхэмптоном» (0:4).
«Ясно, что уровень исполнительского мастерства у „Вулверхэмптона“ выше. Вопросов здесь нет. Хотя мы первый тайм провели достаточно хорошо, второй похуже. Поначалу была равная игра, а после перерыва они нас поддавили. Наверное, сказалось то, что мы провели за неделю три матча, не имея возможности ротировать состав. Во втором тайме подсели, отдали инициативу, и они нас продавили, забили четыре гола.
Считаю, в целом еврокубковый сезон был достаточно хороший. Всё-таки мы прошли два тура. Нам немного не повезло с соперником в третьем туре. Если бы попалась другая команда, то, наверное, планировали бы выход в плей-офф. Против представителя АПЛ играть сложно, потому что уровень высокий, у них все футболисты выступают за сборные. Наверное, самый сложный вариант попался. Ещё белорусскому „Шахтёру“ попался сильный соперник — »Торино". А теперь кто-то из них вылетит — «Вулверхэмптон» или «Торино», — сказал Тарханов на послематчевой пресс-конференции.
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