Сутормин: в «Зените» мне надо больше брать игру на себя

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своей новой команде и о старте сезона для питерской команды в РПЛ.



«Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть ещё над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять.

Я уже привык к партнёрам по средней линии. Надо ещё только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя.



В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьёзностью», – приводят слова Алексея Сутормина «Известия».



Ранее Сутормин выступал в «Строгино», «Волгаре» и «Оренбурге». В последний раз вызывался в национальную сборную в 2016 году.

Сутормин поддержал акцию фанатов «Зенита», посвящённую подлодке «Курск»