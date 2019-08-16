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Сутормин: в «Зените» мне надо больше брать игру на себя

Сутормин: в «Зените» мне надо больше брать игру на себя
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о своей новой команде и о старте сезона для питерской команды в РПЛ.

«Мы хорошо начали чемпионат, лидируем в турнирной таблице и почти не теряем очков. Есть ещё над чем работать, чтобы улучшить игру, но уверен, будем прибавлять.
Я уже привык к партнёрам по средней линии. Надо ещё только активнее действовать впереди, больше брать игру на себя.

В любом случае останавливаться на достигнутом не собираемся и к ближайшему матчу, как и ко всем остальным, относимся со всей серьёзностью», – приводят слова Алексея Сутормина «Известия».

Ранее Сутормин выступал в «Строгино», «Волгаре» и «Оренбурге». В последний раз вызывался в национальную сборную в 2016 году.

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