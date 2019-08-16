Азар приобрёл шикарный особняк в Мадриде за £ 10 млн

Полузащитник «Реала» Эден Азар, который летом перебрался в Мадрид, купил в столице Испании шикарный особняк стоимостью £ 10 млн (около € 10,9 млн). Как сообщает Daily Mail, дом бельгийский футболист приобрёл в районе Ла Финса, который известен как место, где живут многие его по партнёры по «Реалу».

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В современном особняке, спроектированном архитектором Хоакином Торресом, в распоряжении Эдена, его жены Наташи и их сыновей Янниса, Лео и Сами шесть спален. На территории дома также есть бассейн, спа, тренажёрный зал, кинозал и теннисные корты в саду.

Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.