Брат Поля Погба: Зидану в «Реале» не хватает моего брата
Нападающий «Сьюдад Реал» брат Поля Погба Матиа считает, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» очень не хватает в команде Зинедина Зидана.
«Кого не хватает Зидану в «Реале»? Моего брата. Поль хочет уйти. И я бы не сказал, что у Флорентино, президента «Реала», нет возможностей подписать контракт с моим братом. Нельзя быть уверенным в том, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед». До 2 сентября может произойти всё что угодно», – приводит слова Погба «твиттер» El Chiringuito TV.
За годы своей карьеры Погба отыграл за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В сборную Франции приглашается с 2013 года. На чемпионате мира в 2018 году стал чемпионом. Также был признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА и чемпионата мира в 2014 году.
Источник: Зидан близок к уходу из «Реала» из-за срыва трансфера Погба
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