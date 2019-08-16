Брат Поля Погба: Зидану в «Реале» не хватает моего брата

Нападающий «Сьюдад Реал» брат Поля Погба Матиа считает, что полузащитника «Манчестер Юнайтед» очень не хватает в команде Зинедина Зидана.



«Кого не хватает Зидану в «Реале»? Моего брата. Поль хочет уйти. И я бы не сказал, что у Флорентино, президента «Реала», нет возможностей подписать контракт с моим братом. Нельзя быть уверенным в том, что Поль останется в «Манчестер Юнайтед». До 2 сентября может произойти всё что угодно», – приводит слова Погба «твиттер» El Chiringuito TV.

За годы своей карьеры Погба отыграл за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В сборную Франции приглашается с 2013 года. На чемпионате мира в 2018 году стал чемпионом. Также был признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА и чемпионата мира в 2014 году.