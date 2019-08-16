Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 6-го тура

Сегодня, 16 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 16 августа, три — 17-го, три — 18-го и один — 19-го).



16 августа



«Оренбург» — «Сочи» (Оренбург, 18:00 мск)



17 августа



«Урал» — «Крылья Советов» (Екатеринбург, 14:00 мск)

«Тамбов» — «Краснодар» (Саранск, 16:30 мск)

«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)



18 августа



«Рубин» — «Арсенал» (Казань, 14:00 мск)

«Уфа» — «Ростов» (Уфа, 16:30 мск)

«Динамо» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)



19 августа



«Спартак» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)



Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.



Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.