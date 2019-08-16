Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 6-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 6-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 16 августа, три — 17-го, три — 18-го и один — 19-го).

16 августа

«Оренбург» — «Сочи» (Оренбург, 18:00 мск)

17 августа

«Урал» — «Крылья Советов» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Тамбов» — «Краснодар» (Саранск, 16:30 мск)
«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

18 августа

«Рубин» — «Арсенал» (Казань, 14:00 мск)
«Уфа» — «Ростов» (Уфа, 16:30 мск)
«Динамо» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)

19 августа

«Спартак» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)

Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент