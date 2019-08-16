Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 6-го тура

Сегодня, 16 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 16 августа, три — 17-го, три — 18-го и один — 19-го).
16 августа
«Оренбург» — «Сочи» (Оренбург, 18:00 мск)
17 августа
«Урал» — «Крылья Советов» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Тамбов» — «Краснодар» (Саранск, 16:30 мск)
«Зенит» — «Ахмат» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)
18 августа
«Рубин» — «Арсенал» (Казань, 14:00 мск)
«Уфа» — «Ростов» (Уфа, 16:30 мск)
«Динамо» — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
19 августа
«Спартак» — ЦСКА (Москва, 20:00 мск)
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
- 16 августа 2019
-
10:43
-
10:42
-
10:36
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:25
-
08:08
-
07:51
-
06:58
-
06:21
-
06:04
-
05:48
-
05:18
-
03:42
-
03:32
-
03:03
-
01:43
-
01:29
-
01:00
-
00:48
-
00:25
-
00:16
- 15 августа 2019
-
23:44
-
23:35
-
23:32
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:11