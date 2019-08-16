«Спартак» просит перенести матч с «Крыльями Советов» из-за матча в Лиге Европы

После выхода в следующий отборочный раунд Лиги Европы руководство «Спартака» обратилось в Российскую Премьер-Лигу с просьбой о переносе времени начала матча 7-го тура против «Крыльев Советов».
Встреча пройдёт в Самаре в воскресенье, 25 августа, и согласно актуальному расписанию должна начаться в 14:00 по московскому времени. При этом первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» красно-белые проведут в Португалии в четверг, 22 августа. Встреча начнеётся в 21:45 мск.
«В связи с малым количеством времени на восстановление ФК «Спартак-Москва» просит лигу перенести воскресную игру в Самаре на 19:00. Мы также обращаемся с просьбой к спартаковским болельщикам, планирующим поддержать команду в Самаре, учитывать данную информацию при планировании поездки. Клуб разместит окончательную информацию о времени начала воскресной встречи с «Крыльями Советов» по итогам решения РПЛ», — говорится на официальном сайте красно-белых.
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