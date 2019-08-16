Тарасов объяснил фото, на котором «прицеливается» в гендиректора «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как попал на встречу с болельщиками клуба, а также объяснил фотографию с генеральным директором «железнодорожников» Василием Кикнадзе.



«Понял, что нужно привлекать юристов после встречи с болельщиками, на которую я попал только благодаря Юрию Палычу. Он мне позвонил – видимо, прочитал моё высказывание в СМИ. Вижу – пропущенный звонок, написано «Юрий Палыч Сёмин». Я спросонья три раза перепроверил. Думал, что сейчас мне достанется за что-нибудь, может опять сказал что-то не то. Просто не было такого, чтобы Сёмин вообще первым звонил. Всё это время его немного побаивался.



Перезвонил, разговор получился очень позитивным. Он меня поддержал и спросил, приду ли я на стадион. Я удивился: «А что будет?». Юрий Палыч пояснил, что речь о встрече с болельщиками и награждении, что он меня зовёт. Я согласился, но лишь с условием, что скажу всем о его личном приглашении, так как сейчас нахожусь не в самой лучшей ситуации. Пришёл, получил медаль, там же увидел генерального директора. Пообщался ли с ним еще раз? Нет.



Что касается того фото, это мы с Миранчуками кого-то обсуждали. Случайно получилось. Я даже не видел генерального. Мне это фото скидывали потом», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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