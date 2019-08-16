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Экс-форвард ЦСКА перешёл в клуб, выступающий в Лиге чемпионов

Экс-форвард ЦСКА перешёл в клуб, выступающий в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший нападающий ЦСКА Ласина Траоре перешел в «ЧФР Клуж». Как сообщает пресс-служба румынского клуба, контракт 29-летнего ивуарийца рассчитан по схеме «2+1».

Траоре уже выступал за «Клуж» с 2008 по 2011 год, после чего перешел в стан «Кубани». Последним клубом форвард был «Уйпешт». В прошлом сезоне он сыграл за венгерский клуб девять матчей и забил три гола.

Траоре принял участие в 13 матчах за национальную команду Кот-д'Ивуара, в которых забил четыре мяча. В своей карьере он ставился чемпионом Румынии, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Румынии. Победитель Кубка Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара.

Новый клуб Траоре в нынешнем сезоне выступает в Лиге чемпионов — румыны вышли в раунд плей-офф после того, как но сумме двух матчей обыграл «Селтик».

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