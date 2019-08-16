«Я таких людей за мужиков не считаю». Тарасов рассказал о конфликте с фанатом

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о конфликте с болельщиком «Спартака».



«Это было перед сборной, когда мы смотрели матч «Барсы» с одним из братьев Миранчуков – Лёшей или Антоном, не помню, они похожи просто. Наступает перерыв, захожу в «Инстаграм», смотрю сторис, а там мы в этом же кафе. Понимаю, что ракурс справа, поворачиваю голову, сидит какой-то парень. Я задал ему вопрос: «Зачем ты это делаешь? Подойди к столу и покажи мне, где у меня кальян, выпивка. Хочешь, счёт попроси – глянь. Зачем ты наговариваешь?»



С его стороны началось хамство. Я его спрашиваю: «Зачем ты портишь мне репутацию?» Он оказался болельщиком «Спартака». И тут он мне задаёт вопрос: «Ты живёшь там же?», и называет мой домашний адрес, мол, увидимся. Как мне на это реагировать? Как на угрозу? Я считаю это угрозой. Потом началась потасовка, но я его не бил. Захотел бы ударить – ударил. После этого он извинился, пожал руку. Я таких людей за мужиков не считаю, потому что на следующий день он пришёл с понятыми. Ещё и выложил старое фото с ссадиной. Якобы это я его ударил. Думал побои снять. Ну дурак же безмозглый», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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