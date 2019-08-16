«Манчестер Юнайтед» представил форму, посвящённую событию 110-летней давности

«Манчестер Юнайтед» представил третий комплект формы, в котором футболисты будут выступать в стартовавшем недавно сезоне.
«Стильный дизайн отмечает первую победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии в 1909 году, когда клуб одержал победу над «Бристоль Сити» со счетом 1:0 благодаря голу Сэнди Тернбулла и впервые поднял трофей», — говорится на официальном сайте манкунианцев.
Фотография доступна в «инстаграме» маникунианцев.
«Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 66 очков в 38 турах. Выше «красных дьяволов» финишировали «Арсенал» (70), «Тоттенхэм Хотспур» (71), «Челси» (72), «Ливерпуль» (97) и «Манчестер Сити» (98). В Лиге чемпионов манкунианцы добрались до четвертьфинала, где проиграли «Барселоне» с общим счётом 0:4.
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