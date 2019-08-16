Тарасов: если посадить докторов и меня на детектор лжи, шансов у них не будет

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился подробностями конфликта с клубом.
«Клуб утверждает, что операция была не нужна. А также, что я никого не поставил в известность. Но из трёх докторов, которые есть в штабе – Безуглов, Хайкин и Карлицкий, – я общался с последним. У меня есть личная переписка, где я пишу ему: «Я принял решение делать операцию». Он мне ответил: «Хорошо». Но для них это не значит, что я поставил клуб в известность. Смешно, если честно.
Мог ли клуб думать, что я усугубил травму на отдыхе? Мог думать всё, что угодно. К слову, эта травма была у меня на протяжении полугода – я жаловался то на мышцу, то на ахилл. Всё это время я играл и тренировался с болями. Да, это нормально: доктора говорят, что, если у тебя ничего не болит, то ты умер. Были такие боли, что я просил колоть мне уколы. Почему клуб молчит об этом – я не понимаю. Если посадить докторов и меня на детектор лжи, шансов ни у кого из них не будет», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 16 августа 2019
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