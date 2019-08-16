Тарасов: не люблю Америку, меня туда вообще не тянет

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, ныне пребывающий в статусе свободного агента, высказался о своём будущем.
«Вариант с «Крыльями» был, но ещё до операции. Сейчас никакой конкретики. Вообще бы с удовольствием сейчас заключил контракт, чтобы просто тренироваться с командой. А зарплату можно начать получать с того момента, как я вернусь на поле. Рассматриваю любые варианты. Не держусь за Москву. Пусть клуб, который в меня поверит, даст мне поиграть хотя бы полгода. Когда «Локомотив» сказал, что контракт продлевать не будет, были варианты за границей. Какие страны, говорить не буду. Возможно, они ещё вернутся. Я немного переживаю, но уже не так, как раньше: значит, этот период мне для чего-то нужен. Многое переосмыслил, осознал, увидел – с другими мыслями иду дальше.
Самедов говорил, что поехал бы в Америку? Я не люблю Америку. Меня туда вообще не тянет. Максимум – слетал бы на хоккей или баскетбол. Не сказал бы, что в этом есть какая-то политическая позиция, просто не нравится. Не знаю почему», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 16 августа 2019
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