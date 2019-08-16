Тарасов: домработник месяц не понимал, что Миранчуки — это два близнеца

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал об отличиях между хавбеками «железнодорожников» Антоном и Алексеем Миранчуками.



«Была смешная история. У меня есть домработник, который недавно начал приходить. А ребята ко мне часто приезжают: футбол посмотреть, в баню сходить, в бассейн, поужинать. А вдвоём они не приезжали, только по одиночке в тот период. И в один из моментов домработник пишет мне сообщение: «Они что, братья? А кто у нас дома был?» Он не понял, что это два близнеца. Думал, что к нам один и тот же человек приезжает. То Антон с девушкой приедет, то Лёша один, а он ничего не понимал. Почему теперь без девушки? Домработник месяц жил в неведении.



В какой момент я перестал их путать? Сразу. Я же с Комбаровыми учился в одном классе – уже прошёл через это. А Миранчуки вообще разные. Характеры абсолютно отличаются. Лёша – тихий спокойный, Антон – агрессивный, боевой», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Однажды получил люлей от Смородской в её кабинете». Огненная беседа с Тарасовым Говорит, что Баринов – отморозок, а Фарфан – жадный.