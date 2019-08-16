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«ПСЖ» хочет отдать Шупо-Мотинга в аренду

«ПСЖ» хочет отдать Шупо-Мотинга в аренду
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эрик Шупо-Мотинг может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, на 30-летнего футболиста претендует «Лечче», желающий усилить атакующую линию в преддверии нового сезона. «ПСЖ» готов расстаться с Шупо-Мотингом и считает приоритетным вариантом его уход на правах аренды. В настоящее время руководство парижского клуба обсуждает это с форвардом и его окружением.

Шупо-Мотинг выступает за «ПСЖ» с 2018 года, а ранее защищал цвета таких клубов, как «Гамбург», «Нюрнберг», «Майнц», «Шальке-04» и «Сток Сити». С 2010 года игрок вызывается в сборную Камеруна.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 3 голами.

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