Барнс: нет игрока, который смог бы усилить нынешний состав «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс выразил мнение, что нынешний состав мерсисайдцев невозможно усилить.
«Не думаю, что кто-то смог бы усилить нынешний состав «Ливерпуля». Его можно только дополнить. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и даже «Тоттенхэм». Всем им нужны новые футболисты для стартового состава, но не нам. Нет игроков, которые смогут сразу занять места в атакующей тройке, тройке полузащитников или четвёрке защитников. Не думаю, что «Ливерпулю» нужны были новички этим летом», — цитирует Барнса Daily Mail.
«Ливерпуль» в 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги разгромил «Норвич Сити» на своём поле со счётом 4:1. Во 2-м туре красные сыграют в гостях с «Саутгемптоном». Матч состоится завтра, 17 августа, и начнётся в 17:00 мск.
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