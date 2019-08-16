Барнс: нет игрока, который смог бы усилить нынешний состав «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс выразил мнение, что нынешний состав мерсисайдцев невозможно усилить.



«Не думаю, что кто-то смог бы усилить нынешний состав «Ливерпуля». Его можно только дополнить. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и даже «Тоттенхэм». Всем им нужны новые футболисты для стартового состава, но не нам. Нет игроков, которые смогут сразу занять места в атакующей тройке, тройке полузащитников или четвёрке защитников. Не думаю, что «Ливерпулю» нужны были новички этим летом», — цитирует Барнса Daily Mail.



«Ливерпуль» в 1-м туре нового сезона английской Премьер-лиги разгромил «Норвич Сити» на своём поле со счётом 4:1. Во 2-м туре красные сыграют в гостях с «Саутгемптоном». Матч состоится завтра, 17 августа, и начнётся в 17:00 мск.

«Ливерпуль» опять победил в Стамбуле. Но лучшей в игре была женщина-судья Фрэнк Лэмпард проиграл в серии пенальти свой первый трофей в качестве тренера.