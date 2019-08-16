Игрок, которым интересуются «Зенит» и ЦСКА, на один день сменит профессию

Защитник «Уфы» Данил Круговой и полузащитник Артём Голубев на несколько часов сменят профессию и станут консультантами спортивного магазина.

«Вы сможете получить компетентный, профессиональный совет по выбору спортивной экипировки, взять автограф и сделать крутое селфи с нашими игроками. Специальная акция: только сегодня с 18:00 до 20:00 при любой покупке в Экипировочном центре ФК «Уфа» пригласительный на матч „Уфа“ — «Ростов» – в подарок!» — говорится в официальном «твиттере» уфимского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что Круговым интересуются «Зенит» и ЦСКА. Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу».