Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме вратаря Адриана, полученной после матча за Суперкубок УЕФА с «Челси» (2:2, 5:4 – по пенальти).



«Мы любим наших болельщиков, в этом нет сомнений. Но если бы они могли не делать подобных вещей… Мы играли с «Сити», и кто-то выбежал на поле. «Норвич» – то же самое. Это не смешно. Это как девушка, которая выбежала в финале Лиги чемпионов и заработала на этом. Что мы можем поделать?



Если человек не может остановить себя, то это должны сделать фанаты. На самом деле в этом нет ничего забавного. Как такое вообще могло произойти? Адриан не будет делать сканирования, мы просто подождём, пока спадёт отёк. Перелёт не помог в данном случае, но я видел его только что, и всё выглядит лучше. Но нам ещё предстоит принять решение», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Напомним, основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и выбыл на четыре-шесть недель. Завтра, 17 августа, красным предстоит сыграть с «Саутгемптоном» во 2-м туре первенства. Начало – в 17:00 мск.

Адриан: это была сумасшедшая неделя. Я счастлив, что играю за «Ливерпуль»