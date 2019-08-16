«Локомотив» ради Рибери отказался от приглашения Балотелли

Московский «Локомотив» получил предложение подписать контракт с итальянским форвардом Марио Балотелли, находящимся сейчас в статусе свободного агента. Однако руководство железнодорожников отказалось от идеи приглашения нападающего, поскольку линия атаки в команде укомплектована, сообщает Sport24.
При этом «Локомотив» по-прежнему рассчитывает усилить состав другим свободным агентом — французским полузащитником Франком Рибери, в переговорах с которым московскому клубу удалось продвинуться.
Напомним, Рибери покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель». В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.
В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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