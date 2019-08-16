«Ливерпуль» отказался продавать Ловрена в «Рому» из-за медлительности римлян
Трансфер защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Рому» сорвался, сообщает журналист Daily Mail Доминик Кинг в «Твиттере».
Мерсисайдцы приняли решение завершить переговоры с итальянским клубом из-за медлительности его руководства. «Волки» в ходе общения с красными выразили готовность приобрести 30-летнего футболиста за требуемые £ 15 млн (€ 16,5 млн), однако после этого от них не последовало соответствующего предложения.
Ранее сообщалось, что в услугах хорватского защитника также заинтересован другой итальянский клуб в лице «Милана».
Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. Ранее Деян защищал цвета «Саутгемптона», «Лиона», «Интера» из Запрешича и загребского «Динамо». Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте
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