Кьеллини: переход Икарди в «Ювентус» — это что-то из фэнтези-футбола

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о возможном переходе в клуб нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.



«При всём уважении к Икарди, его трансфер в «Ювентус» – это что-то из фэнтези-футбола. У нас есть несколько отличных нападающих, и мы думаем только о тех, кто есть в нашем составе сейчас. Мы хотим сплотиться и помогать друг другу на протяжении этого длинного сезона. К счастью, он совсем скоро начнётся», — цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



Ранее руководство «Интера» заявляло, что в клубе не рассчитывают на Икарди в предстоящем сезоне. Более того, перешедший в команду из «Манчестер Юнайтед» форвард Ромелу Лукаку взял себе 9-й номер, ранее принадлежавший Мауро. Сообщалось, что главными претендентами на аргентинца являются «Ювентус» и «Наполи».

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