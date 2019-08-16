Шюррле обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Туном»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в социальной сети отреагировал на победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над «Туном» со счётом 2:1.

«Следующий раунд. Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку. Готовимся к большому дерби в понедельник», — написал немецкий футболист в «Инстаграме».

Дерби «Спартака» и ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена», начало игры — в 20:00 мск. После пяти туров подопечные Олега Кононова с 8 очками занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги седьмое место, а команда Виктора Гончаренко, набрав 10 баллов, располагается на третьей позиции.



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