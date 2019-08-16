Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако»
Бывший нападающий «Челси» и «Ливерпуля» Дэниэл Старридж имел вариант продолжения карьеры во Франции. Как сообщает RMC Sport, 29-летнего футболиста предлагали «Монако», за который выступает игрок сборной России Александр Головин, однако главный тренер монегасков Леонарду Жардим отказался от кандидатуры англичанина.
В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.
В июле Футбольная ассоциация Англии признала Старриджа виновным в нарушении правил о ставках и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).
Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках и отстранён от матчей
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