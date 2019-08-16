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Азар получил травму на тренировке «Реала»

Азар получил травму на тренировке «Реала»
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшней тренировке команды, сообщает пресс-служба клуба.

По итогам медицинского обследования 28-летнему бельгийскому футболисту было диагностировано мышечное повреждение правого бедра. Точные сроки восстановления форварда не уточняются.

Завтра, 17 августа, «Реалу» предстоит провести первый матч в новом сезоне испанской Примеры. Соперником «сливочных» будет «Сельта». Встреча состоится на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Азар перешёл в «Реал» в это межсезонье из лондонского «Челси», цвета которого защищал с 2012 года. Сумма трансфера бельгийского нападающего составила примерно € 100 млн. При этом в СМИ сообщалось, что она может увеличиться за счёт бонусов.

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