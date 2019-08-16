Женщина-арбитр высказалась по поводу судейских скандалов в РПЛ

Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова высказала мнение по поводу участившихся скандалов в матчах Российской Премьер-Лиги.

«К сожалению, у нас такая профессия, где каждая оплошность на виду. Судья находится в гуще событий, он видит происходящее с одного-единственного ракурса, под одним углом. Понятно, что люди, которые сидят у экранов телевизоров, видят сразу несколько замедленных повторов крупным планом, поэтому у них всё как на ладони. На поле же у тебя считаные секунды на принятие решения. Надо понимать, что ошибаются все, это человеческий фактор», — приводит слова Пустовойтовой «RT на русском».

По словам судьи, внедрение системы VAR поможет в будущем сократить количество судейских ошибок.