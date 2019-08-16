«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе.
28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал). В последующие пять лет он поиграл за ряд других команд на родине, а в 2014 году отправился в Португалию, присоединившись к «Насьоналу» на правах аренды. Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017 году его приобрёл «Порту».
В прошлом сезоне Тикиньо принял участие в 28 матчах португальской Примейры (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых карточек. В нынешнем розыгрыше первенства нападающий провёл 1 встречу, не отметившись результативными действиями.
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