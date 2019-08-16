Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисменов в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Российская Премьер-Лига в своём официальном «твиттере» объявила об акции в честь экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском.



«В четверг утром экипаж рейса U6 178 проявил настоящий профессионализм и мужество. Все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа», — говорится в сообщении организации.



Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от взлётно-посадочной полосы.

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