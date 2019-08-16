«Оренбург» — «Сочи»: А. Заболотный начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Оренбурга» и «Сочи» определились с составами на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург»: Руденко, Сиваков, Терехов, Шахов, Алвеш, Кулишев, Афонин, Мишкич, Аюпов, Чуканов, Деспотович.
Запасные: Довбня, Малых, Бидловский, Болотов, Маляров, Галаджан, Фамейе.
«Сочи»: Джанаев, Юрганов, Набиуллин, Новосельцев, Калугин, Кудряшов, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Полоз, Заболотный А.
Запасные: Фролов, Заболотный Н., Маргасов, Померко, Песегов, Казаев, Лагатор, Бурмистров, Бахтияров, Обухов, Карапетян.
Встреча состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» сегодня, 16 августа, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Сочи».
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Много забавных комментариев.
- 16 августа 2019
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