Ванек: хотел бы продолжить карьеру в России, чемпионат здесь высокого уровня

Чешский полузащитник Ондржей Ванек прокомментировал расторжение своего контракта с «Уфой».

«Сейчас «Уфа» выбрала путь с молодыми футболистами на поле. Согласен с расторжением контракта, потому что хочу играть. Я благодарен «Уфе» за эти три года, мы с руководством пожали друг другу руки. Ничего плохого не могу сказать про клуб. Обидно, что не провёл в этом сезоне ни одного матча. Я нормально тренировался, между мной и Шамилем Газизовым было хорошее общение. Руководство знает, как лучше для команды.

Желаю удачи всем пацанам. В «Уфе» у меня появилось очень много друзей, мне здесь было очень хорошо. Спасибо болельщикам, которые приходили на стадион и поддерживали команду. Пока что я еду домой, там договорюсь с командой и буду тренироваться. Хочу поддерживать себя в форме, чтобы быть готовым на сто процентов, когда поступит предложение.

Пока нет вариантов продолжения карьеры. Сейчас я свободный агент, поэтому у меня больше времени, чем у игроков с контрактом. Не буду спешить, выберу для себя хороший вариант. Если будет возможность, хотел бы продолжить карьеру в России. Я выучил язык, мне нравятся люди, а чемпионат здесь высокого уровня», — цитирует Ванека «Рейтинг букмекеров».