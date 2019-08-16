Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ещенко: в Швейцарии нет продажности и коррупции. А вот в России…

Ещенко: в Швейцарии нет продажности и коррупции. А вот в России…
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о коррупции в России.

«Находясь в Швейцарии, не обидно ли мне, что у нас не так? А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции — они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придёт другой — будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой — не только в Иркутске, а по всей стране», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги.

«Всё идёт к катастрофе». Ещенко — о Байкале и пожарах в Сибири
Лесные пожары, загрязнение Байкала и мутные перспективы детей – что происходит с родиной защитника «Спартака».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент