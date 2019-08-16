Ещенко: в Швейцарии нет продажности и коррупции. А вот в России…
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о коррупции в России.
«Находясь в Швейцарии, не обидно ли мне, что у нас не так? А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции — они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придёт другой — будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой — не только в Иркутске, а по всей стране», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги.
«Всё идёт к катастрофе». Ещенко — о Байкале и пожарах в Сибири
Лесные пожары, загрязнение Байкала и мутные перспективы детей – что происходит с родиной защитника «Спартака».
- 16 августа 2019
-
18:23
-
18:13
-
18:06
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:29
-
17:09
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:29
-
16:27
-
16:13
-
16:06
-
15:51
-
15:43
-
15:35
-
15:23
-
15:22
-
15:07
-
15:07
-
15:00
-
14:39
-
14:22
-
14:10
-
14:03
-
13:52
-
13:40
-
13:32
-
13:19
-
13:04
-
13:02
Партнерский контент