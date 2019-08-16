Ещенко: в Швейцарии нет продажности и коррупции. А вот в России…

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о коррупции в России.

«Находясь в Швейцарии, не обидно ли мне, что у нас не так? А на кого обижаться? На них, что ли? Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции — они знают, что если нарушат закон или что-то будут мутить, то тут же получат уголовный срок. А вот в России… Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придёт другой — будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой — не только в Иркутске, а по всей стране», — сказал Ещенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Андрей выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги.