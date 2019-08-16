Попов: «Уфа» — очень серьёзный соперник, предстоит тяжёлая игра

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча состоится 18 августа в Уфе. Начало матча — в 16:30.

«Настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру. Ожидается непростой выезд, «Уфа» очень серьёзный противник, который предпочитает игру от обороны. На стадионе «Нефтяник» искусственный газон, весной я получил там повреждение, поэтому уверен, что предстоит тяжёлая игра.

На прошлой неделе смотрел гостевой матч «Спартака» с «Туном» на искусственном газоне. Бросалось в глаза большое количество брака даже от игроков хорошего уровня. На искусственном поле не всегда можно комбинировать как на натуральном. Но мы будем гнуть свою линию и надеяться на лучшее.

Если говорить о реванше, то это было в прошлом сезоне, думаю не стоит об этом вспоминать. Но если мы хотим занимать высокие места в чемпионате, надо выигрывать каждый матч и набирать очки.

Только тренер решает, кто будет выходить на поле в конкретном матче. Конечно, когда одни и те же игроки появляются с первых минут, то лучше чувствуем друг друга и можем найти на поле с закрытыми глазами.

Я комфортно чувствую себя в опорной зоне. Надеюсь, что принесу максимум пользы нашей команде в этом сезоне и помогу в борьбе за высокие места", — цитирует Попова официальный сайт «Ростова».