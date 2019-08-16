Матч «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак» перенесён, сообщается в «твиттере» самарского клуба.
«ФК «Спартак» как участник еврокубков воспользовался своим правом переноса времени матча в РПЛ. Футбольный клуб «Крылья Советов» обязан принять это решение лиги. Таким образом, матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 25 августа в 20:00 (19:00 мск. — Прим. «Чемпионата»)», — сказано в заявлении «Крыльев Советов».
Изначально встреча должна была состояться 25 августа в 14:00 мск.
После пяти туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе столичной команды 8 очков. «Крылья Советов» с 3 очками занимают 14-е место. Перед очным матчем в 6-м туре «Спартак» дома сыграет с ЦСКА (19 августа), а «Крылья Советов» на выезде — с «Уралом» (17 августа).
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