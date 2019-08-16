Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Метцем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на выездной матч 2-го тура чемпионата Франции с «Метцем», сообщается в «твиттере» клуба.
Всего в списке оказалось 20 игроков монегасков: Бенальо, Леком, Си; Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Жемерсон, Панцо; Хенрихс, Бошилья, Диаш, Головин, Желсон, Оньекуру, Траоре; Кейта Бальде, Бен-Йеддер, Фалькао, Фостер.
Матч «Метц» — «Монако» состоится завтра, 17 августа. Начало встречи — в 21:00 мск.
В 1-м туре чемпионата Франции «Монако» на своём поле принимал «Лион». Встреча завершилась победой гостей с разгромным счётом 3:0. Головин участия в матче не принимал по причине дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, полученных ещё в минувшем сезоне.
Старридж мог стать одноклубником Головина в «Монако»
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